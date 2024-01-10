مايك جونسون يتوقع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، العضو في الحزب الجمهوري مايك جونسون، أن حزبه سيمتلك أغلبية المقاعد في مجلسي الكونغرس بحلول يناير عام 2025، إضافة للفوز في انتخابات الرئاسة.

وقال جونون في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأربعاء: "بعد عام من الآن، في يناير المقبل أعتقد أننا سنوسع الأغلبية في مجلس النواب. وأعتقد أننا سنستعيد الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ".

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وأعرب كذلك عن قناعته بأن الجمهوريين "سيكسبون سباق البيت الأبيض" أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

يذكر أن الجمهوريين يمتلكون حاليا 220 مقعدا في مجلس النواب مقابل 213 مقعدا لدى الديمقراطيين، وفي مجلس الشيوخ لديهم 49 مقعدا من أصل الـ 100.

ومن المتوقع أن تجري انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر 2024، تزامنا مع انتخابات الرئاسة.

المصدر: "فوكس نيوز"