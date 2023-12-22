استطلاع لـ"غالوب": بايدن يتمتع بأدنى مستوى تأييد قبل إعادة انتخابه مقارنة بآخر 7 رؤساء

كشفت بيانات استطلاع رأي أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يتمتع بأدنى نسبة تأييد مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السبعة السابقين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم لفترة رئاسية جديدة.

وذكرت مؤسسة "غالوب" للأبحاث، نقلا عن بيانات من استطلاعها أنه "بايدن سيبدأ عام 2024 بمعدل تأييد منخفض باستمرار، وهو الأسوأ من أي رئيس حديث يتجه إلى حملة إعادة انتخاب صعبة".

وبلغت نسبة تأييد بايدن 39% في ديسمبر، بحسب مؤسسة "غالوب".

في الوقت نفسه، بلغت نسبة تأييد دونالد ترامب خلال الدورة الانتخابية 45% (2019)، وباراك أوباما - 43% (2011)، وجورج بوش - 58% (2003).

وسبق أن قال بايدن إنه المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لهزيمة سلفه دونالد ترامب.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.

المصدر: نوفوستي