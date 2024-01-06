بوتين يلتقي بأسر العسكريين الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الخاصة بمناسبة عيد الميلاد

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد الميلاد ذوي العسكريين الذين لقوا حتفهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأكد دعم الدولة لهم وتمنى لهم عيد ميلاد سعيداً.

وقال الرئيس: "يمكننا أن نقول دون أي مبالغة إن هذا العيد يتميز بوحدة أخوية واضحة لشعوب روسيا"، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن المسيحيين الأرثوذكس يشكلون الأغلبية في روسيا، إلا أنهم يتلقون التهاني أيضا من ممثلي الديانات الأخرى في روسيا، كما يفعل المسيحيون الأرثوذكس مع أبناء الديانات الأخرى في أعيادهم". وخاطب رئيس الدولة المجتمعين في مقر إقامته قائلا "أهنئكم جميعاً بعطلة دافئة وصادقة".

ولفت بوتين الانتباه إلى حقيقة أن عيد الميلاد في روسيا يتم الاحتفال به على نطاق واسع مثل رأس السنة الجديدة، وقال الرئيس: "ربما تكون هذه عطلة عائلية أكثر من العام الجديد. وأكرر، إنها دافئة وناعمة للغاية ومليئة بالعاطفة. وهي واحدة من أكثر العطلات المفضلة في روسيا".

وأضاف: "في هذا اليوم أريد أن نقول شيئا لطيفا بعضنا لبعض، وأن يساند ويعاضد بعضنا بعضا بطريقة أو بأخرى"، وأكد بوتين أيضا أن "العديد من رجالنا الشجعان والأبطال ومحاربي روسيا، يقضون الآن العطلة وسلاحهم في أيديهم يدافعون عن مصالح بلادنا، لذلك أود أنا وأنتم أن نهنئ الجميع بهذا العيد".

وجاء لقاء بوتين مع عائلات العسكريين بمقر إقامته في نوفو أوغاريفو بالعاصمة موسكو، عشية يوم عيد الميلاد الذي تحتفل به روسيا في تاريخ 7 يناير.

المصدر: RT