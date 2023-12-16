خبراء ألمان يوضحون سبب تسمية الإعصار "فانيا" باللغة الروسية

كشف خبراء أرصاد جوية ألمان عن سبب تسمية الأعاصير مؤكدين أنهم لا يقومون باختيار التسميات وإنما يتعلق بأسماء الأشخاص المتصلين بمراكز الأرصاد الجوية ويطلبون التسمية بأنفسهم.

وأوضح خبراء معهد الأرصاد الجوية التابع لجامعة برلين كيفية إطلاق التسمية على الإعصار "فانيا"، الذي جاء حاملا معه الأمطار الغزيرة إلى أوروبا الوسطى وتسبب بتساقط ثلوج غير اعتيادية على روسيا.

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وقال الخبراء لمراسل تاس: "يمكننا أن نؤكد أن إعصار فانيا حصل على تسميته في 7 ديسمبر.. نحن <...> لا نختار الأسماء".

وأضافوا: "يتصل بنا الأشخاص بأسمائهم الصريحة ويطلبون منا تسمية إعصار عكسي أو إعصار عادي. وعن سبب تسمية الإعصار فانيا فإن أولئك الذين تقدموا أولا يحصلون على الحق في تسجيل براءة اختراع للاسم".

وقال الخبراء: "عندما اتصل بنا أحد الأشخاص وقال إن اسمه فانيا وطلب تسمية الإعصار على اسمه قمنا بذلك وتمّ الأمر".

تجدر الإشارة إلى أنه في منتصف الأسبوع، ارتفع خطر حدوث الفيضانات في بعض مناطق ألمانيا بشكل حاد بسبب إعصار فانيا. وفي نهاية الأسبوع، ضرب "فانيا" روسيا وتسبب بتساقط ثلوج غير اعتيادية. وسقطت نسبة خُمس الأمطار الشهرية خلال الـ 24 ساعة الماضية في موسكو ومقاطعة موسكو". ضرب إعصار ثلجي قوي القسم الأوروبي من روسيا ووصل العاصمة موسكو ومنطقتها.

يشار إلى أن خبراء الأرصاد الجوية الروس توقعوا أن تكون هناك تساقطات ثلجية بارتفاع نصف متر. وأطلق خبراء الأرصاد الجوية الألمان على الإعصار اسم "فانيا" الروسي.

المصدر: تاس