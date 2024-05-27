ناصف ساويرس يربط إيمري بعقد جديد مع أستون فيلا

وقع أوناي إيمري عقدا جديدا مع أستون فيلا الذي تعود ملكية 55 بالمئة من أسهمه للملياردير المصري ناصف ساويرس، يبقيه مديرا فنيا للنادي الإنجليزي حتى عام 2029.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي أستون فيلا، ناصف ساويرس: "نحن نبني شيئا مميزا هنا في أستون فيلا مع أوناي، ويسعدنا أنه وقع عقدا جديدا مع النادي حتى عام 2029".

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

وشدد ساويرس: "بينما ننتقل إلى عامنا التاريخي، الذكرى الـ150 لتأسيسنا، هناك الكثير لنتطلع إليه مع أوناي على رأس الفريق".

Here's to you, Unai Emery.



The Villa loves you more than you will know.



💜 pic.twitter.com/D0IpC4v1KC — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

ومن جانبه، قال إيمري "أنا سعيد جدا باتخاذ هذه الخطوة ومسؤولية قيادة هذا النادي. هناك انسجام رائع في أستون فيلا. كما أن عنصر دعم الجماهير يحدث فرقا في الشعور وكأنك في بيتك. نحن متحمسون فعلا لمواصلة هذه الرحلة بلا حدود لأحلامنا".

وكان إيمري قد تولى مسؤولية تدريب أستون فيلا في أكتوبر 2022 وكان الفريق حينها بعيدا عن منطقة الهبوط بثلاث نقاط فقط.

وقاد المدرب الإسباني، الفريق هذا الموسم إلى احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في إنجاز تاريخي.

المصدر: وكالات