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ناصف ساويرس يربط إيمري بعقد جديد مع أستون فيلا

الرياضة

ناصف ساويرس يربط إيمري بعقد جديد مع أستون فيلا
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وقع أوناي إيمري عقدا جديدا مع أستون فيلا الذي تعود ملكية 55 بالمئة من أسهمه للملياردير المصري ناصف ساويرس، يبقيه مديرا فنيا للنادي الإنجليزي حتى عام 2029.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي أستون فيلا، ناصف ساويرس: "نحن نبني شيئا مميزا هنا في أستون فيلا مع أوناي، ويسعدنا أنه وقع عقدا جديدا مع النادي حتى عام 2029".

وشدد ساويرس: "بينما ننتقل إلى عامنا التاريخي، الذكرى الـ150 لتأسيسنا، هناك الكثير لنتطلع إليه مع أوناي على رأس الفريق".

ومن جانبه، قال إيمري "أنا سعيد جدا باتخاذ هذه الخطوة ومسؤولية قيادة هذا النادي. هناك انسجام رائع في أستون فيلا. كما أن عنصر دعم الجماهير يحدث فرقا في الشعور وكأنك في بيتك. نحن متحمسون فعلا لمواصلة هذه الرحلة بلا حدود لأحلامنا".

وكان إيمري قد تولى مسؤولية تدريب أستون فيلا في أكتوبر 2022 وكان الفريق حينها بعيدا عن منطقة الهبوط بثلاث نقاط فقط.

وقاد المدرب الإسباني، الفريق هذا الموسم إلى احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في إنجاز تاريخي.

المصدر: وكالات

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