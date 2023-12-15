ثلوج لم تشهدها موسكو من 63 عاما.. "الإعصار فانيا" يتسلل من أوروبا (فيديو)

ضرب إعصار ثلجي قوي القسم الأوروبي من روسيا ووصل العاصمة موسكو ومنطقتها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك تساقطات ثلجية بارتفاع نصف متر.

وأطلق خبراء الأرصاد الجوية الألمان على الإعصار اسم "فانيا" الروسي.

ويتوقع تساقط ثلوج لم تشهدها موسكو منذ 63 عاما. كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتشكل الجمعة 15 ديسمبر كثبان ثلجية بارتفاع نصف متر.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا من تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو حتى الساعة 12:00 يوم 15 ديسمبر وتزايد الرياح الجنوبية الشرقية مع هبات تصل سرعتها إلى 17 متر/ثانية مع عواصف وانجرافات ثلجية في بعض الأماكن.

وفي العاصمة وحدها تساقط الثلج بنسبة 20% من المعدل الشهري. ويتوقع كذلك حدوث اختناقات مرورية تصل إلى 9.0 درجة في المساء.

وعانت منطقة كورسك بشدة من الإعصار الثلجي حيث تساقطت 81٪ من معدل الثلوج في ديسمبر. وفي محافظتي أوريول وبيلغورود الروسيتين شكلت الثلوج المتساقطة ما يزيد قليلا عن نصف المعدل الشهري.

المصدر: نوفوستي