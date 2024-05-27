كييف: مسيّرات الغرب لا تصلح لظروف نزاع أوكرانيا

اتهم نائب وزير التحول الرقمي الأوكراني ألكسندر بورنياكوف الدول الغربية بتزويد كييف بطائرات مسيّرة لا تصلح لظروف نزاع أوكرانيا.

وقال بورنياكوف في حديث لـ Euractiv: "نتلقى عددا قليلا من الطائرات المسيّرة من الدول الحليفة والتي تعد مناسبة حقا للظروف الحقيقية في أوكرانيا". ووفقا له، فإن العديد من المسيرات التي توردها الدول الغربية إلى أوكرانيا تحتاج إلى تطوير إضافي، مشيرا إلى نقص الذخيرة والمعدات المقدمة للجيش الأوكراني.

كما أكد أن أوكرانيا اخترعت أنظمة خاصة بها للتعرف على الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية، "مثل برامج Palantir وClearview.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الروسي تستخدم أسلحة الحرب الإلكترونية بشكل متزايد. من جهتها كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات الروسية تعمل على تعطيل منصات "ستارلينك" في أوكرانيا، في حين كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن العديد من الذخائر الأمريكية الموجهة عبر الأقمار الصناعية لا يمكنها العمل بسبب أسلحة الحرب الإلكتروني الروسية، الأمر الذ يجبر كييف على التوقف عن استخدام بعض الأنواع من الأسلحة الغربية.

المصدر: نوفوستي