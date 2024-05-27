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الولايات المتحدة... رجل عمره 100 عام يتزوج امرأة عمرها 102 عاما

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الولايات المتحدة... رجل عمره 100 عام يتزوج امرأة عمرها 102 عاما
Sputnik
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وقعت في دار لرعاية المسنين في الولايات المتحدة قصة حب سعيدة أسفرت عن زواج رجل عمره 100 عاما وإمرأة عمرها 102 عام.

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والتقى ليتمان وفيترمان من الولايات المتحدة في دار لرعاية المسنين قبل حوالي 10 سنوات ووقعا في الحب. وقد كانا متزوجين في الماضي، ولم يعتقدا حتى أنهما سيتزوجان مرة أخرى.

الولايات المتحدة... رجل عمره 100 عام يتزوج امرأة عمرها 102 عاما
من صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"

وتزوج العروسان في ولاية فيلادلفيا الأمريكية. ويمكنهما الآن الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارهما أكبر زوجين سنا. لكن في الوقت الراهن يعود الرقم القياسي الحالي في هذا المجال إلى دورين وجورج كيربي من بريطانيا اللذين بلغ عمرهما المشترك 194 و279 يوما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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