قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الولايات المتحدة عادة ما تتحدث عن نظام دولي قائم على القواعد، لكنها تقوضه باستمرار وتنتهك هذه القواعد.

وذكرت الصحيفة في مقال أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدعي التزام نظام عالمي قائم على القواعد... ويقول إن الولايات المتحدة تدعو إلى نظام عالمي قائم على القواعد، وليس على القوة المطلقة. إنها فكرة جذابة... لكن تصرفات أمريكا تقوض أجزاء حيوية من النظام العالمي".

وقال كاتب المقال إن هذه الانتهاكات من جانب واشنطن تأكدت بشكل واضح خلال الأسبوعين الماضيين.

واستشهد الكاتب على سبيل المثال بفرض تعريفات جمركية في الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما يتعارض مع قواعد التجارة الدولية، فضلا عن التهديد بفرض عقوبات بعد أن تقرر المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

بالإضافة إلى ذلك، اشار المقال إلى أنه يتم التعامل في أجزاء كثيرة من العالم مع التصريحات الأمريكية حول النظام العالمي العادل "بسخرية".

وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة لا تفكر إلا في نفسها، ولا يحدوها إلا رغبتها في الحفاظ على عالم أحادي القطب، وهي في الوقت نفسه تضحي بالدول الأخرى ومصالحها.

وكذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الهيمنة الأمريكية باتت مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك حلفاؤها.

وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة تحاول كسر النظام العالمي الذي تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وتعزيز هيمنتها في جميع أنحاء العالم دونما مراعاة لمصالح وحقوق الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي