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بوتين: روسيا تأخذ في الاعتبار مواقف كل الشركاء بشأن قضية "طالبان"

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بوتين: روسيا تأخذ في الاعتبار مواقف كل الشركاء بشأن قضية
Sputnik Gavriil Grigorov
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا، في ما يتعلق بقضية "طالبان"، تأخذ في الاعتبار مواقف كل شركائها، وستقوم بصياغة موقفها بالاشتراك مع الدول الأخرى.

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جاء ذلك ضمن تصريحات صحفية لبوتين استعراضا لنتائج زيارته لأوزبكستان، حيث تابع: "نحن على اتصال مع العديد من الشركاء، بما في ذلك على اتصال مع شركائنا في منطقة آسيا الوسطى، ونأخذ في الاعتبار رأي كل من شركائنا وأصدقائنا، وسنقوم بصياغة موقف مشترك".

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تقترب من الإرساء التام للعلاقات مع "طالبان"، بعد أن كانت موسكو تعتبر الحركة تنظيما إرهابيا، وتعتبر واشنطن "شريكا" بداية القرن الحالي، وها قد تغير الوضع بشكل جذري في الوقت الراهن، وعادت "طالبان" إلى السلطة مجددا، بينما أصبحت واشنطن "شريكة للإرهاب" على حد تعبيره.

المصدر: RT

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