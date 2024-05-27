وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه ميرون في الشمال (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين بأنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه ميرون شمالي إسرئيل.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع في ميرون بعد إطلاق وابل كثيف من الصواريخ على المنطقة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه حسب التقديرات، تم إطلاق ما بين 30 إلى 40 صاروخا من لبنان.

من جهته، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا جاء فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين، ‏قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية اليوم الاثنين، مستعمرات ميرون وسفسوفة ‏وتسفعون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منزلا في مستوطنة المطلة أصيب بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان، فيما أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT