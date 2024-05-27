إصابة منزل في مستوطنة المطلة بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منزلا في مستوطنة المطلة أصيب بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان، فيما أعلن "حزب الله" تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية إن أضرارا لحقت بمبنى في المطلة جراء إصابته بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وأفاد رئيس مجلس مستعمرة المطلة ديفيد أزولاي بأن المنزل أصيب بـ4 صواريخ خلال دقيقة وربع، مشيرا إلى أن "المطلة أصبحت منطقة حرب".

وأضاف: "كل صباح أقوم بجولة وأبكي.. الشوارع مدمرة، والحدائق مليئة بالعشب.. والخيم منتصبة خارجة بعض المنازل المدمرة"، مبينا أنه "تم إطلاق أكثر من 150 صاروخا مضادا للدبابات من لبنان باتجاه المطلة، وذلك حتى قبل إحصاء الصواريخ وقذائف الهاون التي أدت إلى تضرر بنحو 35% من منازل المستعمرة بطريقة أو بأخرى. الكثير منها لن تكون صالحة للسكن بعد الآن".

وأعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين أن

"سلاح ‏القناصة في المقاومة الإسلامية استهدف عند الساعة 12:25 من ظهر اليوم الاثنين ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع مسكاف عام وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى ‏تدميرها. ‏

شنت المقاومة الاسلامية اليوم الاثنين هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على قاعدة بيت هلل (مقر كتيبة السهل ‏التابعة للواء 769) وتموضع منصات القبة الحديدية مستهدفة أطقمها وضباطها وجنودها في أماكن ‏تواجدهم وتموضعهم وأصابت أهدافها بدقة".‏

وبهذا يكون "حزب الله" نفذ حتى ساعة كتابة هذا الخبر 5 عمليات ضد مواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

المصدر: RT + Ynet