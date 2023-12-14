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ساركوزي: لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية للنزاع حول الصحراء الغربية وهو حل تقدم به المغرب

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ساركوزي: لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية للنزاع حول الصحراء الغربية وهو حل تقدم به المغرب
RT
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
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أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، خلال حفل تقديم كتابه "زمن المعارك" بالرباط، أنه "لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية للنزاع حول الصحراء الغربية، وهو الحل الذي تقدم به المغرب".

وقال ساركوزي إن "فرنسا كانت في عهده في الطليعة في ما يتعلق بقضية الصحراء.. ولطالما اعتبرت أنه لا يوجد سوى حل واحد ذي مصداقية، وهو الحل الذي تقدم به المغرب".

وأضاف "أنا مقتنع بمغربية الصحراء.. وهو الموقف الذي دافعت عنه دائما.. موقف الانفتاح والتنمية"، معربا عن أمله في أن تتمكن أوروبا من بلوغ هذه الحقيقة تماما مثلما فعلت الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس السابق "لقد دافعت عن هذه الفكرة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وأيضا في عهد الملك محمد السادس"، معتبرا أن "كل هذا الوقت المهدور يساهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار واللايقين".

وأشار ساركوزي إلى أن المغرب تمكن من بناء اقتصاد مرن واستقرار مستدام، مع التموقع كدولة مؤثرة على المستوى القاري، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس رجل استثنائي وأحد القادة الكبار الحكماء والمتبصرين.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية

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