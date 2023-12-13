وزارة الدفاع الأمريكية تجري تدريبا عسكريا في دالاس (فيديو)

تجري وزارة الدفاع الأمريكي تدريبا عسكريا في منطقة دالاس فورت وورث المتروبلكس أكبر مدن ولاية تكساس، تشمل عمليات التنقل الجوية والأرضية.

وذكر موقع dallas city news أنه بحسب التبليغ الذي أصدرته وزارة الدفاع إلى قسم شرطة دالاس فإن التدريبات التي بدأت في 4 ديسمبر الحالي، من المقرر أن تستمر حتى يوم 16 من الشهر نفسه، مبينة أن التدريب سيشمل عمليات التنقل الجوية والأرضية عبر متروبلكس، بما في ذلك دالاس.

وقال إن إدارة شرطة دالاس، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الأخرى في شمال تكساس، تقدم الدعم لوزارة الدفاع أثناء قيامها بإجراء التدريب.

وأكد التبليغ أن هذا التمرين التدريبي مجدول مسبقا و"ليس استجابة لأي أحداث عالمية حالية".

وعلى الرغم من أن التبليغ أفاد بأنه لن يكون هناك فرصه للعرض العام أو الإعلامي، إلا أن مقطعا مصورا انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه عدد من المروحيات العسكرية تحلق فوق دالاس.

المصدر: dallas city news + RT