إدارة الرئيس التركي تتهم إسرائيل بقمع الصحفيين الفلسطينيين

اتهمت الإدارة الرئاسية التركية إسرائيل بقمع الصحفيين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة، وأدانت الهجوم على الصحفيين الذين يغطون عملية تبادل الأسرى بين تل أبيب و"حماس".

وكتب رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية فخر الدين ألتون، على حسابه في موقع "إكس": "في تحد للقانون الدولي، تواصل إسرائيل أساليبها غير المشروعة من خلال قتل الصحفيين الذين يغطون الأحداث في غزة إلى العالم".

وأضاف: "نحن ندين استهداف الحكومة الإسرائيلية للصحفيين الذين يغطون عملية تبادل الأسرى بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والدخان".

وتابع: "يجب على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها على الصحفيين والعاملين في المجال الطبي وعمال الإغاثة، وخاصة الشعب الفلسطيني البريء، وأن تحترم القانون الدولي".

وتوصلت إسرائيل وحماس، من خلال وساطة قطر مصرية أمريكية، إلى أول اتفاق تهدئة إنسانية مؤقتة منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر الماضي، واتفق الطرفان على وقف الأعمال القتالية لمدة أربعة أيام لتبادل العشرات من الأسرى والمحتجزين لدى كل منهما.

وتواصل القوات الإسرائيلية قمع الطواقم الصحفية من تغطية لحظات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتقوم باقتحام منازل الأسرى المحررين وطرد جميع من بداخلها، في محاولة لتعتيم صورة الاحتفالات في الأوساط الفلسطينية.

المصدر: RT