بعد الطرح.. "أرامكو السعودية" تعلن هيكل ملكية الشركة

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح، وشكل المستثمرون من المؤسسات الدولية حوالي 0.73% من الأسهم المصدرة.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه وفقا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ1.545 مليار سهم، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024، تمتلك الفئات التالية من الجمهور أسهما بالشركة:

- المستثمرون من المؤسسات الدولية حوالي 0.73% من الأسهم المصدرة.

- المستثمرون من المؤسسات المحلية حوالي 0.89% من الأسهم المصدرة.

- الأفراد حوالي 0.76% من الأسهم المصدرة.

- وتشكل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك الحكومة السعودية حوالي 97.62% من الأسهم المصدرة.

وأشارت الشركة السعودية إلى أن المستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية يشملون المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و أو الطرح و أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

ولفتت إلى أنهم يشملون المستثمرين الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الاشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و أو الطرح و أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

وعلى صعيد التداولات، جرى تداول سهم "أرامكو"، بحلول الساعة 14:25 بتوقيت موسكو، عند مستوى 28.50 ريال بانخفاض نسبته 0.35%.