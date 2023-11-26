حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر باتجاه بيتونيا بالضفة الغربية
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غادرت حافلة تضم أسرى أطفال مفرج عنهم من السجون الاسرائيلية في إطار صفقة الأسرى سجن عوفر باتجاه مدينة بيتونيا.
وبدأ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثالثة بصفقة التبادل وفق اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.
وأفادت مراسلتنا، بأن القوات الإسرائيلية أقتحمت مدينة بيتونيا قبيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينين، ولا تزال تمارس عمليات القمع ضد المواطنين المحتشدين لاستقبال الأسرى.
يتبع..