"لا انسحاب ولا إعادة أراض".. الكشف عن 3 بنود في مسودة بيان "مؤتمر سويسرا" حول أوكرانيا

نقلت قناة nhk التفزيونية اليابانية عن مصادر أن مسودة بيان "مؤتمر السلام" المرتقب عقده في سويسرا نهاية الأسبوع لن تتناول مسألة "سحب القوات الروسية أو إعادة أراض إلى أوكرانيا".

ونقلت القناة اليابانية عن مصادر أن سحب هذه البنود من التداول من جدول أعمال المؤتمر جاء بسبب موقف عدد من الدول التي تعتبر العلاقات مع روسيا مهمة بالنسبة لها وأنه جرى مراعاة هذا الجانب.

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ولن يتبقى في البيان الختامي سوى 3 نقاط: ضمان سلامة المحطات النووية، وضمان الأمن الغذائي، وإطلاق سراح السجناء، وإعادة الأطفال إلى وطنهم. بعيدا عن الأطروحات التي تطالب بانسحاب القوات الروسية أو عودة الأراضي.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم يتم تضمين البند الخاص بانسحاب القوات الروسية، حيث تقرر مراعاة آراء الدول التي تعتبر العلاقات مع روسيا مهمة بالنسبة لها.

ويعقد المؤتمر في سويسرا يومي 15 و16 يونيو الجاري، وقد أكدت حوالي 90 دولة ومنظمة مشاركتها فيه، بينما يتغيب عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في النزاع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي