بعد إسقاطه مسيّرة "هرمز 900" اليوم.. كم أسقط "حزب الله" من مسّيرات إسرائيل؟ وما أنواعها؟ (فيديو)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، إسقاطه مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" في جنوب لبنان، وبذلك يصبح عدد الطائرات بدون طيار التي أسقطها الحزب منذ 8 أكتوبر، 7 مسيّرات.

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ومع إسقاط الحزب لهذا النوع من الطائرات بدون طيار، يرتفع عدد الطائرات بدون طيار من نوع"هرمز 900" التي يتم إسقاطها في لبنان، إلى 3 مسيّرات.

عمليات إسقاط مسيّرات "هرمز 900" في لبنان:

- في 1 يونيو 2024: أصدر "حزب الله" بيانا مقتضبا، قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، بعد رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة، كَمَنَ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 01 يونيو 2024 لمسيّرة من نوع "هرمز 900" التي تعتدي على أهلنا ‏وقرانا، واستهدفوها بالأسلحة المناسبة فوق الأراضي اللبنانية حيث تم إسقاطها".

- في 6 أبريل 2024: أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه قاموا عند عند الساعة 8:50 من مساء يوم السبت 06 أبريل ‏2024 "بإسقاط طائرة ‏مسيرة مسلحة للعدو" من نوع "هرمز 900" فوق الأراضي اللبنانية.‏‏

- اليوم الاثنين، 10 يونيو 2024: قال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع "هرمز 900" مسلحة ‏بصواريخ لتنفذ بها اعتداءات على مناطقنا، وعند وصولها إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوي قبل تنفيذ اعتدائها وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها".

ومع إسقاط حزب الله طائرة مسيرة من نوع "هرمز 900" (HERMES 900)، يرتفع عدد المسيّرات التي أُسقطت منذ الثامن من أكتوبر إلى سبعة على الشكل التالي:

- 3 مسيرات من نوع "HERMES 900" (هرمز 900).

- مسيّرتان من نوع "HERMES 450" (هرمز 450).

- مسيّرتان من نوع "سكاي لارك".

هذا ونشر "حزب الله" اللبناني اليوم، مقطع فيديو بعنوان " بطاقة هدف | الطائرة المسيّرة الإسرائيلية "Hermes 900 - كوخاف".

وعرض "حزب الله" في مقطع الفيديو مواصفات الطائرة:

- الطول: "3.8 متر".

- الوزن: "1100 كلغ".

- المدى: 300 كلم.

ومعلومات عامة عنها:

- "طائرة بدون طيار متوسطة الحجم ومتهددة المهام والحمولة".

- "صناعة وتصميم شركة "ELBIT SYSTEMS" في كيان العدو".

- "ثاني أكبر طائرة استطلاع بدون طيار في سلاح الجو الإسرائيلي".

- السعر: "6 مليون دولار".

بالإضافة إلى مزاياها التكنولوجية وقدرتها في التسلح ومهماتها.

المصدر: RT

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