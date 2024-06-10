الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتا من لبنان وسقطتا في الجولان

اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأنه فشل في اعتراض طائرتين بدون طيار أٌطلقتا من لبنان إلى شمال إسرائيل وسقطتا في منطقة شمال مرتفعات الجولان.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بشأن تسلل طائرات معادية في الساعة 15:34، تم التعرف على طائرتين بدون طيار تعبران من لبنان إلى شمال إسرائيل وسقطتا في منطقة شمال مرتفعات الجولان، ونتيجة لاستهداف إحدى الطائرات بدون طيار، اندلع حريق في منطقة موشاف شعل، وتم اخماده".

وأضاف البيان: "تم إطلاق عدة صواريخ اعتراضية باتجاه الطائراتين بدون طيار، لكن محاولات الاعتراض باءت بالفشل، ونتيجة لها، اندلع حريق في منطقة صفد، وتعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حاليا على إخماد الحريق. الحادث قيد المراجعة".

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيانه: "وفي وقت سابق من اليوم (الاثنين)، تم رصد صاروخين اجتازا حدود لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مكشوفة في محيط جبل الشيخ. واستهدف جنود الجيش الإسرائيلي مصادر النيران".

وأكمل البيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف عند الساعة 17:20 والساعة 17:45، وبشأن تسلل طائرات معادية في الجليل الأعلى عند الساعة 15:11، تبين أنها إنذارات كاذبة".

وأردف: "علاوة على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة قصيرة، مبنيين عسكريين لحزب الله ونقطة إطلاق في منطقتي عيترون وعيتا الشعب في جنوب لبنان".

وقال مركز زيف الطبي في بيان له: "في حوالي الساعة 18.00، تم نقل 5 أشخاص حالاتهم طفيفة إلى مستشفى بازيو، أصيبوا جراء استنشاق الدخان نتيجة حريق اندلع إثر سقوط طائرة بدون طيار في الشمال، والجرحى في كامل وعيهم وحالتهم مستقرة".

وكان "حزب الله" قد قال في بيان له حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداًلمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية اليوم الاثنين، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏"الجولان 210 شاعل"، استهدف أماكن تموضع ضباط العدو وجنوده، وأوقع فيهم إصابات مؤكدة، كما تم تدمير ‏جزء ‏من المقر واشتعال النيران فيه".‏

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة له، كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني، بصاروخ أرض - جو أطلقه "حزب الله".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه اعترض طائرتين بدون طيار من أصل 4، كانت قد انطلقت من لبنان، مشيرا إلى سقوط اثنتين في منطقة كابري في الجليل الغربي.

المصدر: RT