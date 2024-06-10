أول تعليق لحسام حسن بعد تعادل مصر مع غينيا بيساو

أبدى مدرب منتخب مصر حسام حسن ارتياحه من الأداء الذي قدمه "الفراعنة" في لقاء غينيا بيساو والذي انتهى بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، إنه يشعر بالفخر بأداء لاعبي المنتخب المصري، بداية من القائد محمد صلاح وحتى أصغر لاعب.

🔴 منتخب مصر يواصل صدارة المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 🏆#شجع_مصرpic.twitter.com/kC3DmQJ5Td — EFA.eg (@EFA) June 10, 2024

وأضاف: "لعبنا بشكل رائع خارج أرضنا، ولأول مرة منتخب مصر يحقق هذه النسبة من الاستحواذ في مباراة خارج البلاد، ومن الطبيعي أن نتلقى بعض الهجمات، لأننا لا نواجه أنفسنا".

وتابع: "أحدثت تغييرات في التشكيلة على مدار شوطي اللقاء، وأيضا في مباراة بوركينا فاسو لمجاراة المنافس.. ووصلنا لمرمى غينيا بيساو بعدة محاولات، وتباين الأداء أمر طبيعي في رأيي".

واعتبر حسام حسن أن الحكم ظلم منتخب مصر عندما احتسب هدف غينيا بيساو، مؤكدا أنه جاء من خطأ واضح من مهاجم غينيا بيساو ضد المصري محمد حمدي.

وبهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط معززا صدارته لترتيب المجموعة الأولى.

أما منتخب غينيا بيساو فقد رفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني.

المصدر: وكالات