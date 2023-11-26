طائرة روسية تتعرض لمطبات هوائية خطيرة أثناء رحلة داخلية من  بيتروبافلوفسك إلى موسكو (فيديو)

تعرضت طائرة روسية لمطبات هوائية خطيرة أثناء قيامها برحلة داخلية أقلعت فيها من مدينة بيتروبافلوفسك (كامشاتكا) متجهة إلى موسكو.

ومن قبيل الصدفة كان وزير الصحة في إقليم كامتشاتكا، ألكسندر غاشكوف، على متن الطائرة فقدم المساعدة اللازمة لامرأة أصيبت بنوبة ذعر شديدة، كما قدم الإسعافات الأولية لراكبة حاولت الهرب بسبب الخوف، فسقطت وأصابت مؤخرة رأسها.

وبحسب الركاب لم يصب أحد آخر بأذى، ووصل الجميع إلى وجهتهم بأمان.

المصدر: وكالات