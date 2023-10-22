هزات أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب المكسيك ونيبال

أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك، على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، بأن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية غيريرو في جنوب المكسيك.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن الزلزال وقع مساء يوم أمس السبت.

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ووفقا للبيان، وقع مركز الزلزال على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان ماركوس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13.3 ألف نسمة، وكانت بؤرة الهزات على عمق 10 كيلومترات.

وأكدت الهيئة على عدم تلقيها أية أنباء، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

في ذات الوقت، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان له، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة في نيبال بالقرب من الحدود مع الهند.

ووفقا للبيان، كان مركز الزلزال على بعد 65 كيلومترا غربي عاصمة نيبال - مدينة كاتماندو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.44 مليون نسمة. وكانت بؤرة الهزات على عمق 14 كيلومترات.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بسبب الزلزال.

المصدر: تاس