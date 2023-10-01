إعلام عبري: لبنانيون يرشقون بالحجارة السياج الحدودي الجنوبي والجيش الإسرائيلي يرد بقنابل دخانية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدداً من اللبنانيين رشقوا بالحجارة اليوم الأحد السياج الحدودي بالقرب من بلدة المطلة الجنوبية، فيما ردت قوة من الجيش الإسرائيلي عليهم بقنابل دخانية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي استخدمت القنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين اللبنانيين الذين ألقوا الحجارة.

ويوم الأربعاء الماضي، تبادل الجيشان اللبناني والإسرائيلي، القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي بينهما، عقب 5 أيام من تبادل عناصر الجيشين تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي أيضا، حيث تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع.

المصدر: RT