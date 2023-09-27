"حوار" بالقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند الحدود

في توتر هو الثاني في أقل من أسبوع، تبادل الجيشان اللبناني والإسرائيلي، القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي بينهما اليوم الأربعاء.

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وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "دورية للعدو الإسرائيلي أقدمت على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب، وقد رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو"، وفق ما جاء في البيان اللبناني.

بدورها قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن "الجيش اللبناني قطع الطريق العسكري الذي شقه الجيش الإسرائيلي في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة".

الجيش اللبناني يقطع الطريق العسكري الذي شقه العدو الصهيوني في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة #بسطرة والعدو يلقي قنابل دخانية على الجرافة اللبنانية والجيش اللبناني يرد بالمثل بإلقاء القنابل الدخانية على العدو pic.twitter.com/sTqnVeEQVH — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) September 27, 2023

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حتى اللحظة.

يأتي ذلك، عقب 5 أيام من تبادل عناصر من الجيشين اللبناني والإسرائيلي تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي، فيما تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع.

المصدر: النشرة+ المنار+ RT