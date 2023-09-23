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تبادل للقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل تتدخل

أخبار العالم العربي

تبادل للقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واليونيفيل تتدخل
@alishoeib1970
تبادل قنابل دخانية على الشريط الحدودي
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تبادل عناصر من الجيشين اللبناني والإسرائيلي تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي، فيما تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي من مزرعة ‫بسطرة، إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين".

وعلى الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر الدورية الإسرائيلية.

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن عناصر من الكتيبة الهندية التابعة لـ"اليونيفيل" وصلوا إلى المكان للتهدئة.

بدورها قالت قناة المنار التابعة لحزب الله إن "دبابات "ميركافا" إسرائيلية تشارك بالاستنفار في مزرعة بسطرة مقابل تحرك جرافة لبنانية كانت تزيل خرقا للأراضي المحررة في مزارع شبعا".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + المنار

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