اليونيفيل: لبنان وإسرائيل "لا يريدان الحرب"

أعلنت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان فجر اليوم الجمعة، أنه تم رصد قصف في محيط صور جنوبي لبنان، لافتة إلى أن لبنان وإسرائيل أكدا عدم رغبتهما في تطور الأوضاع إلى حرب.

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وقالت اليونيفيل في بيان "رصدنا قصفا في محيط صور بلبنان" مشيرة إلى أن أحداث اليوم الماضي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.

وأضافت أن "قائد القوة الجنرال هارولد لازارو تحدث إلى السلطات على جانبي الخط الأزرق، وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الجمعة، أن قواته شنت غارات في لبنان، على إثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.

وأمس الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 34 قذيفة صاروخية من لبنان، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، مضيفا أنه "تم اعتراض 25 منها من قبل الدفاعات الجوية، فيما سقطت 5 قذائف داخل السيادة الإسرائيلية، أما الصواريخ الأربعة الأخرى فلا يزال تحديد مكانها جار".

جاء إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية بالتزامن مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.

واستهدف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.

المصدر:RT+ سبوتنيك