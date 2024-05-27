الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد تدمير نفق بطول 800 متر لـ"حماس" في غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لتدمير نفق بطول 800 متر وعمق 18 مترا لـ"حماس" وسط قطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين: "نفذ فريق اللواء القتالي 679 خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات وسط قطاع غزة بهدف تدمير البنية التحتية الإرهابية والقضاء على الإرهابيين وتحديد مواقع أنفاق الإرهاب وتدميرها".

وأضاف: "ألحقت القوات أضرارا كبيرة بقدرات حماس في وسط قطاع غزة، وكثفت سيطرتها على المنطقة. حيث دمرت القوات العشرات من الهياكل الإرهابية، وعثرت على أنفاق، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة".

المصدر: RT