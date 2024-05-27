 
مباشر

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد تدمير نفق بطول 800 متر لـ"حماس" في غزة

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmcy

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لتدمير نفق بطول 800 متر وعمق 18 مترا لـ"حماس" وسط قطاع غزة.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الاثنين: "نفذ فريق اللواء القتالي 679 خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات وسط قطاع غزة بهدف تدمير البنية التحتية الإرهابية والقضاء على الإرهابيين وتحديد مواقع أنفاق الإرهاب وتدميرها".

وأضاف: "ألحقت القوات أضرارا كبيرة بقدرات حماس في وسط قطاع غزة، وكثفت سيطرتها على المنطقة. حيث دمرت القوات العشرات من الهياكل الإرهابية، وعثرت على أنفاق، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا