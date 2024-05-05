الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد استهداف مركز قيادة قال إنه تابع لحركة حماس داخل موقع لوكالة الأونروا وسط قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "هاجم مركز القيادة التابع لحماس بعد توجيه استخباراتي من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك".

وأفاد بأنه "تم التخطيط للهجوم وتنفيذه باستخدام أسلحة دقيقة وتجنب أكبر قدر ممكن من الضرر في صفوف المدنيين".

وذكر أن "هذا المقر كان مركزا عسكريا ينقل الأسلحة إلى المسلحين في الأنفاق تحت الأرض".

وزعم أن حماس تستغل بشكل منهجي المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لأعمالها ضد إسرائيل.

בהובלת אוגדת עזה ובהכוונה מודיעינית של אמ״ן ושב״כ, צה"ל תקף מרכז פיקוד ושליטה מרכזי של חמאס שמוקם במתחם אונר״א במרכז הרצועה. התקיפה תוכננה ובוצעה בקפידה תוך שימוש בחימוש מדויק והימנעות ככל הניתן מפגיעה בבלתי מעורבים>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 5, 2024

وأشار أيضا إلى أن المقر الذي تعرض للهجوم كان بمثابة منطلق لعدد من العمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في ممر وسط غزة في الأسابيع الأخيرة.

A Hamas command and control center located in central Gaza at an active @UNRWA __cpLocation was precisely struck by IAF fighter jets. The __cpLocation served as a staging ground for multiple attacks on IDF troops and humanitarian aid distribution efforts as well as a weapons supply… pic.twitter.com/vaUq4CsrsI — Israel Defense Forces (@IDF) May 5, 2024

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مصرع 3 جنود إسرائيليين في قصف طال قاعدة عسكرية قرب كرم أبو سالم.

كما أعلن عن إصابة 3 جنود إصابات خطيرة في القصف الذي استهدف منطقة كرم أبو سالم.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود الذين قتلوا في القصف هم الرقيب رؤوفين أسولين، والرقيب إيدو تيستا، والرقيب تل شافيت.

المصدر: RT