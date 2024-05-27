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خلال 24 ساعة فقط.. ملثمون يستهدفون 3 مطاعم أمريكية متفرقة في بغداد (فيديو)

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خلال 24 ساعة فقط.. ملثمون يستهدفون 3 مطاعم أمريكية متفرقة في بغداد (فيديو)
صورة متداولة على مواقع التواصل لهجوم ملثمين على أحد المطاعم في بغداد
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تعرضت ثلاثة مطاعم أمريكية في بغداد خلال 24 ساعة لهجمات بقنابل وعبوات، أو اعتداءات من مسلحين، في عملية تبدو أنها منظمة لم تعرف أهدافها بعد.

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وتعرض مطعم "KFC" التابع لسلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة فجر أمس الأحد، لهجوم بعبوة ناسفة انفجرت أمام الباب الخارجي، قبل أن تعلن القوات الأمنية اعتقال الجناة، دون الكشف عن الدوافع.

وفجر اليوم الاثنين، تعرض مطعمان آخران ضمن سلسلة المطاعم الأمريكية لهجمات مشابهة في آن واحد، حيث تعرض مطعم "KFC" الجادرية لهجوم من قبل مسلحين، قاموا بتكسير زجاج وأدوات المطعم ولاذوا بالفرار، كما تعرض مطعم "جيلي هاوس" في شارع فلسطين لهجوم بقنبلة يدوية.

ولم تعرف بعد أسباب هذه الهجمات، وسط ترجيحات بأن تكون مرتبطة بالحرب على غزة، حيث سبق أن تمت مقاطعة هذه المطاعم في جميع أنحاء العالم، وبينها العراق، بسبب دعم فروعها الرئيسية لإسرائيل.

المصدر: السومرية

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