خلال 24 ساعة فقط.. ملثمون يستهدفون 3 مطاعم أمريكية متفرقة في بغداد (فيديو)

تعرضت ثلاثة مطاعم أمريكية في بغداد خلال 24 ساعة لهجمات بقنابل وعبوات، أو اعتداءات من مسلحين، في عملية تبدو أنها منظمة لم تعرف أهدافها بعد.

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وتعرض مطعم "KFC" التابع لسلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة فجر أمس الأحد، لهجوم بعبوة ناسفة انفجرت أمام الباب الخارجي، قبل أن تعلن القوات الأمنية اعتقال الجناة، دون الكشف عن الدوافع.

وفجر اليوم الاثنين، تعرض مطعمان آخران ضمن سلسلة المطاعم الأمريكية لهجمات مشابهة في آن واحد، حيث تعرض مطعم "KFC" الجادرية لهجوم من قبل مسلحين، قاموا بتكسير زجاج وأدوات المطعم ولاذوا بالفرار، كما تعرض مطعم "جيلي هاوس" في شارع فلسطين لهجوم بقنبلة يدوية.

ولم تعرف بعد أسباب هذه الهجمات، وسط ترجيحات بأن تكون مرتبطة بالحرب على غزة، حيث سبق أن تمت مقاطعة هذه المطاعم في جميع أنحاء العالم، وبينها العراق، بسبب دعم فروعها الرئيسية لإسرائيل.

حطم عراقيون غاضبون مطعم KFC الأمريكي في العاصمة بغداد غضبًا من مجزرة الاحتلال بحق النازحين في رفح والدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي.. الشعوب العربية ترى أمريكا مشاركة ومسؤولة عما يحدث في #رفح وغزة والسلاح الذي قصفت به إسرائيل خيام النازحين واشعلت بها أجسادهم الحية أمريكية الصنع. pic.twitter.com/79JRLBh9WU — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) May 27, 2024

مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء قامت بتكسير محتويات مطعم KFC في منطقة الجادرية في بغداد احتجاجاً على دعم المطعم للمجازر في فلسطين . pic.twitter.com/3EOlvCMkma — كرار عامر | Karar Ammr (@karar3mr) May 26, 2024

استهداف مطعم KFC بشارع فلسطين في بغداد بعبوة ناسفة "تضامنًا مع غزة".#الحميرpic.twitter.com/03aP6dkTHI — ليث (@LaythDad) May 26, 2024

المصدر: السومرية