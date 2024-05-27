وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يسعى بعد قمة سويسرا حول أوكرانيا إلى اجتماع في السعودية بمشاركة روسيا

ذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي مهتم بالانتقال من قمة سويسرا حول أوكرانيا إلى اجتماع محتمل في المملكة العربية السعودية في الخريف بمشاركة روسيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هناك قضية مهمة تتمثل في كيفية الانتقال من المؤتمر في الشهر المقبل إلى اجتماع محتمل في المملكة العربية السعودية في الخريف بمشاركة روسيا".

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ومن المقرر أن يعقد في سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوسيرن بغياب روسيا.

وقد صرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن فلاديمير خوخلوف لوكالة "نوفوستي" بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال. وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأن الحديث يدور حول "خيار آخر للدفع بصيغة سلام غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال بشأن مؤتمر سويسرا إن الصيغ المطروحة للسلام حاليا "أساسها الرغبات وليس الواقع الحقيقي على الأرض، وهو طرح غير مقبول للنقاش"، لكنه أعرب عن استعداد روسيا للتفاوض. وتابع أن هدف مثل هذا المؤتمر هو "جمع أكبر عدد من البلدان وإقناع الجميع بأن العرض الأفضل هو تلك الشروط التي يقترحها الجانب الأوكراني، ثم يقدمون ذلك كإنذار نهائي لروسيا، فيبدو الأمر وكأن (العالم كله) يتفق على ذلك".

المصدر: نوفوستي