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بعد الدولار.. اليورو يهوي أمام الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

مال وأعمال

بعد الدولار.. اليورو يهوي أمام الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 4 أشهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو اليوم الاثنين، وتم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 96 روبلا للمرة الأولى منذ 30 يناير الماضي.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو تراجع بواقع 1.35 روبل إلى 95.95 روبل، وذلك تكون العملة الأوروبية قد سجلت أدنى مستوى في نحو 4 أشهر.

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وفي وقت سابق اليوم، تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 96 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية يناير الماضي.

ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الروسي، إذ يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في الوقت الراهن مستوى عند 16% سنويا.

المصدر: RT

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