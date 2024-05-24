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بورصة موسكو.. اليورو عند أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

مال وأعمال

بورصة موسكو.. اليورو عند أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت العملة الروسية في بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث جرى تداول اليورو دون مستوى 97 روبلا للمرة الأولى في أكثر من 3 أشهر.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 72 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.90 روبلا، وبذلك تم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 97 روبلا للمرة الأولى منذ 5 فبراير الماضي.

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كما تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 6 كوبيكات إلى 12.33 روبل، وانخفض سعر صرف الدولار بواقع 28 كوبيكا إلى 89.74 روبل.

ويرى خبراء أن العملة الروسية تلقى دعما من تشديد السياسة النقدية ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة.

المصدر: RT

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