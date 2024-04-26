البنك المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه اليوم الجمعة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا، في قرار جاء متوافقا مع توقعات الأسواق والخبراء.

وبذلك يكون المركزي الروسي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد البنك المركزي الروسي أن معدل التضخم سيتراجع إلى المستوى المستهدف بوتيرة أبطأ من المتوقع، وأن التضخم السنوي في روسيا سيعود إلى المستوى المستهدف عند 4% العام المقبل 2025، وفي نهاية العام الجاري سيكون المؤشر عند 4.3% - 4.8%.

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ورفع بنك روسيا (البنك المركزي) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي للعام 2024 إلى 2.5% - 3.5%.

كما حسن المركزي الروسي توقعاته لسعر برميل "برنت" في العام 2024 إلى 85 دولارا من 80 دولارا، وللعام المقبل 2025 رفعها إلى 80 دولارا من 75 دولارا للبرميل.

وفي فبراير الماضي، قرر البنك المركزي الروسي، في أول اجتماع له في 2024، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% سنويا.

ومنذ يوليو الماضي بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم. وزاد سعر الفائدة في يوليو الماضي بنقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.

وفي الخريف الماضي رفع المركزي سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية، وفي ديسمبر 2023، رفعها بواقع 1% إلى 16%.

المصدر: تاس