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في بورصة موسكو.. الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

مال وأعمال

في بورصة موسكو.. الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تواصل العملة الروسية ارتفاعها أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو، وجرى تداول الدولار اليوم الاثنين دون مستوى 89 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 30 يناير الماضي.

وبحلول الساعة 10:17 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 55 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 88.98 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو 4 أشهر.

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كما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 7 كوبيكات إلى 12.23 روبل، أما اليورو فقد تراجع بواقع 64 كوبيكا إلى 96.66 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT

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