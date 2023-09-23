الصومال.. مقتل 30 شخصا على الأقل في تفجير شاحنة مفخخة

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب العشرات، اليوم السبت، نتيجة انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش في مدينة بيلينوين بالصومال.

وأفادت شبكة GAROWE ONLINE عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، نقلا عن وزارة الدفاع الصومالية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسلحا، بينهم قادة كبار قتلوا في هجوم للجيش استهدف مراكز تجمع حركة الشباب في منطقة شابيلو.

وجاء في البيان: "قتل حوالي 30 شخصا وأصيب العشرات نتيجة تفجير انتحاري لشاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش هورسد في مدينة بيلينوين، ما يعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في الصومال منذ العام الماضي".

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المباني في منطقة الانفجار لأضرار كبيرة.

#BREAKING: Somali defence ministry reports more than 30 militants, including senior commanders killed in an army attack targeting Al-Shabaab gathering centers in the Shabellow area, Mudug region within Galmudug state. #Somalia is now at war with al Qaeda's East Africa branch with… pic.twitter.com/3cP5k9CKks — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) September 23, 2023

المصدر: نوفوستي