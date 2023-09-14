لواء أوكراني ينفي إعلان قيادة قوات كييف السيطرة على بلدة أندرييفكا ويقول: تصريح خاطئ

نفى لواء الهجوم الأوكراني الثالث تصريح نائبة وزير الدفاع الأوكرانية حول السيطرة على بلدة أندرييفكا على محور أرتيوموفوسك، وأشارت قيادة اللواء إلى أن التصريح "خاطئ وسابق لأوانه".

كما أوضح لواء الهجوم الأوكراني، أن قتالا عنيفا يدور في منطقتي أندرييفكا وكليشيفكا بمدينة أرتيوموفوسك (باخموت).

ونشر لواء الهجوم الأوكراني على قناته في "تلغرام" بيانا قال فيه: "البيان بشأن السيطرة على أندرييفكا خاطئ وسابق لأوانه. ويستمر الآن قتال خطير وعنيف في منطقتي كليشيفكا وأندرييفكا. مثل هذه التصريحات ضارة وتشكل تهديدا لحياة الأفراد وتضر بأداء المهام القتالية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، عبر قناتها على "تلغرام"، السيطرة على بلدة أندرييفكا. ووفقا لها، فإن المعارك الرئيسية مستمرة في منطقة البلدة، وكذلك في كورديوموفكا وكليشيفكا.

وأشارت ماليار، إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم نحو مدينة باخموت، مضيفة: "تحاول القوات الروسية على الجانب الشمالي استعادة المواقع المفقودة، وفي الجنوب نحرز تقدما جيدا، ولدينا أخبار جيدة من هناك. أندرييفكا لنا، نحن نعزز مواقعنا".

وقال رئيس الخدمة الصحافية للمجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية، المعروف باسم يفلاش، إن من السابق لأوانه القول بأنه تمت السيطرة على هذه البلدة، مضيفا: "لا نؤكد السيطرة على قرية أندرييفكا. والآن تدور معارك عنيفة هناك".

ومن جانبه، فند القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، إعلان كييف سيطرتها على بلدة أندرييفكا، مشيرا إلى أن القوات الروسية عززت مواقعها هناك.

وقال بوشيلين: "تصريحات أهل الدعاية الأوكرانيين حول السيطرة على بلدة أندرييفكا هي مجرد حشو إعلامي جديد، وإم الوضع في الوقت الحالي هو على النحو التالي: ما زال القتال العنيف مستمرا في منطقتي كليشيفكا وأندرييفكا، لكن خلال الـ 24 ساعة الماضية يوجد، على العكس من ذلك، تحسن في مواقع الوحدات الروسية، وان كان طفيفا".

المصدر: RT