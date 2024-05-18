كييف تطلب من واشنطن رفع القيود على استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن كييف طلبت الأسبوع الماضي من واشنطن رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية ضد أهداف عسكرية على الأراضي التي يعترف الغرب بأنها روسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن ممثلين أمريكيين: "طلبت أوكرانيا من إدارة بايدن المساعدة في تحديد الأهداف في العمق الروسي التي يمكن لكييف أن تضربها بأسلحتها الخاصة".

وأضافت: "كما طلبت من الولايات المتحدة رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة المقدمة من أمريكا ضد أهداف عسكرية داخل روسيا".

ونوهت مصادر من مسؤولين أمريكيين للصحيفة بأن طلب أوكرانيا قدم الأسبوع الماضي وهو الآن قيد النظر.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: "نوفوستي"