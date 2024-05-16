أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين أن القوات الأوكرانية استهدفت لأول مرة المدنيين في الجمهورية باستخدام صواريخ GLSDB الموجهة الأمريكية الصنع.

وقال بوشيلين إنه نتيجة قصف القوات الأوكرانية، تضررت ثلاثة مبان سكنية في حي تشيرفونوغفارديسكي في مدينة ماكييفكا بدونتيسك.

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وأضاف: "لأول مرة، عند قصف البنية التحتية المدنية، استخدم العدو قنبلة أرضية صغيرة القطر من طراز GLSDB الأمريكية الصنع، وتم إطلاقها من راجمات M142 HIMARS وراجمات M-270".

وأفاد أحد سكان قرية سيمينوفكا المحررة مؤخرا في جمهورية دونيتسك في وقت سابق باستخدام قوات كييف سلاحا كيميائيا ضد سكان القرية الذين شعروا بأعراض الإصابة بغاز سام مشلّ للأعصاب.

وأكد خبير العلوم الكيميائية الروسي ليونيد رينك أن الأعراض التي اشتكى منها سكان القرية حسب إفادات الشاهد، تشير إلى استخدام قوات كييف ذخيرة تحتوي على مادة قد تكون حمض الهيدروسيانيك المشل للأعصاب.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا والمناطق الروسية الجديدة بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي

المصدر: RT