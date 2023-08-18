قديروف يؤكد سيطرة الجيش الروسي على بلدة كليشيفكا

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، سيطرة القوات الأوكرانية على بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، مؤكدا أن قوات "أحمد" تقاوم العدو دون كلل أو ملل.

وكتب قديروف على حسابه في تيليغرام: "سألني أخي العزيز، الجنرال نائب قائد فيلق الجيش الثاني للقوات المسلحة الروسية أبتي علاء الدينوف: لو كانت كليشيفكا تحت سيطرة القوات الأوكرانية، فبرأيكم أكان مقاتلوهم الذين اقتحموها لدينا في الأسر؟".

وأضاف قديروف: "بينما يملأ مركز العدو للمعلومات والعمليات النفسية ثغراته المستمرة وإخفاقاته على الجبهة بخرافات الانتصار، نحن ليس فقط نسيطر على المناطق المحررة، بل نسيطر أيضا على المهاجمين الأوكران الذين تفشل هجماتهم الواحدة تلو الأخرى.

ونقل رئيس الشيشان عن أبتي علاء الدينوف إشادته بشكل خاص بمقاتلي اللواء 346 من القوات الخاصة وقوات أحمد الخاصة واللواء الرابع من الفيلق الثاني، "الذين يقاومون العدو في هذه المنطقة، بنجاح دون نوم أو راحة".

وتابع قائلا: "أما بالنسبة للأسرى، فالأسوأ بالنسبة لهم قد تم اجتيازه بالفعل. هم يحثون زملاءهم الذين بقوا على الجانب الآخر على اتخاذ القرار الصحيح الوحيد - إلقاء أسلحتهم والاستسلام".

وفي وقت سابق، أعلن أبتي علاء الدينوف، في حديث تلفزيوني، أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك.

وأشار القائد العسكري الروسي إلى أن العدو "يواصل عملية ضخ قواته في المرجل، ولكن قواه ستخور وتتلاشى في نهاية المطاف".

المصدر: RT