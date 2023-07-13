علاء الدينوف: القوات الروسية تسيطر على قرية كليشيفكا القريبة من أرتيوموفسك

قال أبتي علاء الدينوف قائد القوات الشيشانية الخاصة "أحمد"، في حديث تلفزيوني، إن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.

ووفقا له، تسيطر قوات "أحمد"، على خط الجبهة من هذه القرية إلى المركز السكني كورديوموفكا.

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وأضاف علاء الدينوف: "وبهذا الشكل نقف على الخط بأكمله، بدءا من كليشيفكا ومن ثم نزولا نحو الأسفل. نحن نقف على شكل جناحين، الأول كورديوموفكا والجناح الثاني في كليشيفكا".

وأشار هذا القائد العسكري الروسي إلى أن العدو "يواصل عملية ضخ قواته في المرجل، ولكن قواه ستخور وتتلاشى في نهاية المطاف".

من جانبه أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف في وقت سابق، عن إعادة انتشار مفرزة "أحمد" على اتجاه أرتيوموفسك.

في ذات الوقت أعلن دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن القتال مستمر في شمال غرب كليشيفكا حيث تحاول التشكيلات المسلحة الأوكرانية احتلال المرتفعات القريبة من القرية، وتطلق نيران المدفعية لتوفير الدعم الناري لقواتها.

في بداية شهر يوليو، قامت وسائل الإعلام الأوكرانية بضخ معلومات مضللة عن سيطرة قوات كييف على كليشيفكا، لكن بوشلين نفى ذلك.

المصدر: نوفوستي