أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية في منطقة بلدة كليشيفكا على محور أرتيوموفسك، حيث أعيد نشر قوات "أحمد" الخاصة.

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام" أن "هذه هي أولى ثمار عمل قوات "أحمد" الخاصة في اتجاه أرتيوموفسك (باخموت). حدث كل هذا في خضم الهستيريا الجماعية لوسائل الإعلام الأوكرانية بأن هذه البلدة تقع تحت سيطرة الجيش "المستقل" (الجيش الأوكراني)".

وأكد رئيس جمهورية الشيشان أن كليشيفكا تخضع لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وقال: "كما يعترف أسرى الحرب أنفسهم، تخضع كليشيفكا لسيطرة القوات الروسية، خلافا للشائعات والتكهنات التي ينشرها المركز الأوكراني للمعلومات والعمليات النفسية".

وأضاف أن "بعض الجنود الأوكرانيين قالوا في وقت سابق، إنهم لم يروا قوات "أحمد" الخاصة في منطقة أرتيوموفسك. أعتقد أن جنود القوات الأوكرانية، إما لديهم مشاكل جدية في الرؤية، أو أنهم قرروا الابتعاد أكثر عن مواقع الاشتباك لأسباب مفهومة لنا. وإلا كيف نفسر حقيقة أن جنود قوات "أحمد" الخاصة يرونهم، وهم في المقابل لا يلاحظون ذلك؟".

ووفقا لقديروف، فإن قنوات "تلغرام" الأوكرانية الأخرى "مليئة بالعناوين الزاعمة بأن قواتنا الخاصة تتكبد خسائر فادحة في أرتيوموفسك. هذا أيضا حشو إعلامي آخر من قبل المركز الأوكراني للمعلومات".

وأوضح قديروف أنه "على خلفية الهجوم المضاد الفاشل، والهزائم في جميع المجالات الرئيسية تقريبا، تحاول وسائل الإعلام الأوكرانية التعويض عن السلبية بمثل هذه الأخبار التي لا علاقة لها بالوضع الحقيقي. في الواقع، الوضع هو عكس ذلك. وحداتنا تعمل بشكل سلس وواضح للغاية. يمكنكم أن تروا دليلا واضحا على ذلك في هذه اللقطات".

المصدر: RT