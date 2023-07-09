قديروف يعلن عن إعادة نشر قوات "أحمد" في أرتيومفسك (باخموت)

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" بقيادة نائب قائد الفيلق الثاني، أبتي علاء الدينوف، إلى أرتيومفسك (باخموت).

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام" أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيومفسك. وهذا التعديل يعكس ثقة هيئة الأركان العامة والقدرة القتالية العالية للوحدة".

ونشر قديروف أيضا مقطع فيديو يظهر علاء الدينوف، عائدا من قرية كليشيفكا. حيث كتب "كما ترون، حتى بالقرب من كليشيفكا مع وجود جنرال على متنها، يقود السائق مركبة قتالية بثقة وهدوء شديدين. يقاتل الأوكرا-ناتو من أجل كليشيفكا على الانترنت أكثر مما يحاربون على الأرض".

المصدر: RT