أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن مقاتلين من الجمهورية دمروا مواقع لقوات كييف في بلدة نوموفكا في أوكرانيا، مما دفعهم إلى الفرار وترك مواقعهم.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت تتوقع أن تدافع عن هذه المنطقة، ثم تتقدم أبعد من ذلك.

إقرأ المزيد

وقال: "لكن الخطط تغيرت بشكل كبير بعد عدة ضربات دقيقة لقذائف من العيار الثقيل. وبعبارة بسيطة، هرب العدو تاركا وراءه قاذفات قنابل وذخيرة وأسلحة أخرى، والتي ستخدم بنجاح من الآن فصاعدا مهام الوحدات الشيشانية".

وأضاف أن هذه النتيجة تحققت من خلال الجهود المشتركة لفرق المقاتلين الشيشان.

وأكد أن العمل المشترك لأطقم الهاون والفرق الهجومية الخبيرة يعطي نتيجة إيجابية مبهرة في تدمير مواقع العدو.

المصدر: نوفوستي