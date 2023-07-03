الألمان مصدومون من تصريح شولتس حول حدود روسيا

انتقد مستخدمو موقع "تويتر" الألمان المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي وصف توسيع الحدود الروسية بعد ضم مناطق جديدة بأنه انتهاك للمعايير الدولية.

وكتب أحد المستخدمين: "يجب أن يفكر شولتس في الحدود التي ينتهكها "الناتو" من خلال التوسع نحو الشرق".

إقرأ المزيد

وطرح آخر سؤالا: "نفذت الولايات المتحدة وحلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي وألمانيا هجمات في انتهاك للقانون الدولي على مدار السنوات الخمسين الماضية، لكنكم صامتون حول هذا، أين مبدأ المساواة هنا؟".

وعلق ثالث: "دعه يتذكر حدود يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وغيرها من الدول".

واعتبر مستخدم آخر أنه "بدلا من دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، يصبح شولتس مشاركا في النزاع".

واتفق القراء على أنه "من الواضح أن هذا لا ينطبق على "الناتو" الذي يقترب أكثر فأكثر من حدود روسيا".

المصدر: نوفوستي