"سنسترجع أموالنا أينما كانت".. رئيسي يعلن أنه سيزور اليابان

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستسترجع أموالها أينما كانت من خلال المحادثات والمفاوضات، كاشفا أنه سيسعى لزيارة اليابان قريبا.

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وطالب رئيسي اليابان بالتصرف باستقلالية عن الولايات المتحدة الأمريكية، وألا تتأثر بالضغوط التي تفرض عليها وألا تنسى الظلم الذي تعرضت له من أمريكا.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الغرب لم ينفذ تعهداته النووية، لكن ومن أجل ألا تكون للدول الغربية أي ذريعة لم نترك طاولة المفاوضات.

وختم رئيسي بالتأكيد أن "كل دولة تمد يد الصداقة لنا، نقابلها بنفس الأمر ونمد يد الصداقة لها، وكل من يعادينا نقطع يده"، وفق تعبيره.

وكانت طهران أعلنت بوقت سابق الإفراج عن "جزء ملحوظ" من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتركيا والعراق.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق في أغسطس الجاري، يتم بموجبه الإفراج عن سجناء والإفراج أيضا عن قرابة 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

المصدر: RT