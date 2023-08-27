تحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

تحطمت مروحية عسكرية تقل نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية أثناء تدريب قبالة سواحل شمال أستراليا اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة مروحية من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد. ولم ترد تقارير حول وقوع ضحايا.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن الحادث وقع أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023 والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأضاف المتحدث أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية وأنه لم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية".

#BREAKING: A US Bell Boeing V-22 Osprey military aircraft has reportedly crashed off the Tiwi Islands near Darwin.



A rescue operation is right now underway, with no fatalities yet confirmed.



More to come.



READ MORE: https://t.co/WzYGTuxk48#9Newspic.twitter.com/OQug2CluHZ — 9News Australia (@9NewsAUS) August 27, 2023

يذكر أن الطائرة المروحية V-22 Osprey قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

🚨#BREAKING: A #US Military V-22 #Ospreyhelicopter carrying nearly 20 #marines crashing off the coast of #Australia.



Search and rescue operations are currently underway to locate and assist the marines onboard. It is not yet clear what led to the crash or the current status.🙏 pic.twitter.com/8j1GwKfE1E — Trumpwon2020 (@DTrumpwon20_20) August 27, 2023

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام أسترالية