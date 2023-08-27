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تحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

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تحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا
Globallookpress
مروحية أمريكية من طراز V-22 Osprey (صورة أرشيفية)
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تحطمت مروحية عسكرية تقل نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية أثناء تدريب قبالة سواحل شمال أستراليا اليوم الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة مروحية من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد. ولم ترد تقارير حول وقوع ضحايا.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية أن الحادث وقع أثناء التدريبات المعروفة باسم Exercise Predator’s Run 2023 والتي يشارك فيها عسكريون من أستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين وتيمور الشرقية.

وأضاف المتحدث أن "التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية وأنه لم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الأسترالية".

يذكر أن الطائرة المروحية V-22 Osprey قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام أسترالية

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