بعد حصولها على فدية.. جماعة "بوكو حرام" تطلق سراح 49 امرأة اختطفن شمال شرقي نيجيريا

أطلقت جماعة "بوكو حرام" يوم الجمعة، سراح 49 امرأة اختطفتهن شمال شرقي نيجيريا وذلك بعد أن دفع مسؤول حكومي فدية مقابل الإفراج عنهن.

وقالت ضحيتان وزعيم محلي إن 49 امرأة أطلق سراحهن، الجمعة، بعد أن اختطفتهن جماعة "بوكو حرام" في وقت سابق هذا الأسبوع قرب بلدة مايدوغوري في ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا.

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وذكرت الضحيتان اللتان رفضتا الكشف عن هويتيهما لـ"رويترز"، أن النساء اختطفن من مزارعهن صباح الثلاثاء في قرية على مشارف بلدة مايدوغوري.

وأضافت إحداهن "أُطلق سراحنا جميعا عند منتصف الليل بعد أن قالت بوكو حرام إن عائلاتنا عملت على إطلاق سراحنا بعد تلبية مطالبها".

وقال الزعيم المحلي، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث، إن المتشددين طلبوا فدية قدرها ثلاثة ملايين نايرا (3891.86 دولار)، لكن النساء، وأغلبهن من المزارعات الفقيرات، أطلق سراحهن بعد أن دفع مسؤول حكومي مليون نايرا للجماعة عقب مفاوضات.

ولم يرد مفوض شؤون الشباب في ولاية بورنو ولا المتحدث باسم الشرطة، ساني كاميلو شاتامبايا، بعد على اتصالات للتعليق.

وفي أواخر يوليو، قطع متشددون رؤوس عشرة مزارعين على الأقل في ولاية بورنو، وهي معقل لأعمال تمرد وبؤرة للحرب على الإرهاب المستمرة منذ 14 عاما في نيجيريا والتي امتدت إلى تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

المصدر: "رويترز"