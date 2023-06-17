جماعة "بوكو حرام" تقتل 11 مزارعا شمال شرقي نيجيريا

قتل رجال يشتبه في انتمائهم إلى جماعة "بوكو حرام" 11 مزارعا في شمال شرق نيجيريا، وهي منطقة تشهد تمردا جهاديا، حسب ما قالت ميليشيات محلية لوكالة فرانس برس الجمعة.

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وقالت "فرانس برس" إن المهاجمين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية اقتحموا مزارع في قرية كوايانغيا على بعد 15 كيلومترا من العاصمة الإقليمية مايدوغوري بولاية بورنو، قبل أن يذبحوا 11 مزارعا، وفق ما قال 3 من أعضاء الميليشيات المناهضة لبوكو حرام.

وقال باباكورا كولو زعيم احدى الميليشيات "اعتقل المتمردون 11 مزارعا كانوا يعملون في حقولهم وقيدوا أيديهم خلف ظهورهم وذبحوا أعناقهم".

وذكر عمر آري، وهو زعيم ميليشيا آخر، أن "إرهابيي بوكو حرام" لم يستخدموا أسلحة نارية حتى لا يلفتوا انتباه ميليشيات وجنود موجودين في قرية مولاي القريبة.

وقال "ذبح الفلاحون الأحد عشر وتركت جثثهم في المزارع".

وصرح عضو ميليشيا يدعى إبراهيم ليمان بأن جميع الضحايا كانوا من قرية دلوا إلى حيث جاء مئات الأشخاص منذ أشهر عدة بعد فرارهم نحو مايدوغوري هربا من الهجمات الجهادية المتكررة.

ولفتت وكالة "فرانس برس" أنه منذ بدء تمرد بوكو حرام في 2009 سقط أكثر من 40 ألف قتيل وهجر أكثر من مليوني شخص في نيجيريا التي تشهد أزمة إنسانية خطرة وفق الأمم المتحدة. وما لبثت أعمال العنف أن امتدت إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

المصدر: فرانس برس