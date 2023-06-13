نيجيريا.. مصرع أكثر من مئة شخص جراء غرق قارب في نهر

ذكرت السلطات النيجيرية، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم جراء غرق قارب في نهر كان ينقل عائلات عائدة من حفل زفاف.

وأشارت شرطة ولاية كوارا حيث وقع الحادث، إن القارب كان ينقل الركاب من ولاية النيجر المجاورة، دون إعطاء تفاصيل عن سبب غرقه.

وصرح المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا، أوكاسانمي أجايي: "حتى الآن هناك 103 وفيات في حادث القارب بينما تم انقاذ 100 شخص آخرين".

وأضاف: "لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية ما يعني أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى".

وأوضح مكتب حاكم ولاية كوارا، إن "الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية النيجر إلى منطقة باتيغي في كوارا".

يذكر أن حوادث القوارب شائعة في نيجيريا وعادة ما تكون ناجمة عن الحمولات الزائدة أو سوء الصيانة أو تجاهل قواعد السلامة أو الفيضانات خلال موسم الأمطار.

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المصدر: أ ف ب